A Primavera il Parco di Monza si colora di fiori: ecco la mappa delle fioriture

I prati del Parco di Monza con l'arrivo della Primavera si trasformano in una grande tavolozza di colori. Pennellate di giallo, bianco e viola che spiccano tra le distese verdi. E a completare questo splendido spettacolo di fioritura i profumi dei boccoli e dei fiori.

Dopo la suggestiva stagione del foliage d'Autunno, con le nuances di rosso, giallo e arancione che le foglie degli alberi nei prati e lungo i viali del parco, avevano regalato ai visitatori, ora la Reggia di Monza ha predisposto una mappa delle fioriture primaverili, per fornire a tutti gli appassionati una semplice guida per trovare le varie specie e scattare splendide foto della natura in fiore.

Oltre all'aglio orsino con la sua inconfondibile fragranza e i fiori bianchi a ridosso di viale Brianza, nel parco si possono ammirare gli anemoni e poi le specie scilla e viola lungo viale Vedano nei pressi dell'Autodromo.

A completare la mappa delle fioriture del parco di Monza mancano poi le rose del roseto della Villa Reale intitolato a Niso Fumagalli. Per veder sbocciare e ammirare le tantissime varietà di rose bisognerà aspettare ancora qualche settimana, la fioritura infatti e l'apertura del giardino delle rose è prevista per maggio.

La mappa delle fioriture primaverili