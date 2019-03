Sorpreso con 400 euro di cocaina in tasca: arrestato dai carabinieri

Aveva in tasca banconote per 490 euro e altrettanti di cocaina. Per lui sono scattate le manette. È successo nella notte tra sabato e domenica 17 marzo a Mariano Comense, nei guai un cittadino marocchino di 36 anni, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è accaduto intorno alla 1.30, come riferito dai carabinieri della compagnia di Seregno. Durante un servizio di perlustrazione gli investigatori hanno notato il 36enne mentre si aggirava in maniera sospetta a bordo di una Volkswagen Golf nel centro di Giussano; lo hanno seguito e fermato in un parcheggio di via Milano (al confine con Mariano Comense) mentre era in procinto di incontrare un acquirente italiano 20enne residente ad Asso (Como).

Durante la perquisizione è saltata fuori al droga — circa 9 grammi, suddivisa in dosi — e i contanti che secondo i carabinieri sarebbero il provento della sua attività illecita. Per lui sono scattate le manette ed è stato ristretto nella casa circondariale di Como.