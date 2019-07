Nasconde 1.500 euro di marijuana, aveva l'erba anche nelle mutande: pusher arrestato

La droga nascosta dappertutto. Così un pusher romeno sperava di riuscire a sfuggire a un controllo dei carabinieri. Ma è andata male: uno dopo l’altro, i militari hanno scoperto tutti i nascondigli: un doppio fondo in un micro marsupio, nelle scarpe, in un barattolo nascosto dentro un mobile e una dose nascosta perfino nelle mutande.

Ventinove anni, incensurato e residente a Cesano Maderno, martedì era stato notato con atteggiamento sospetto in via Comina. I carabinieri di Seregno lo hanno tenuto un po' sotto osservazione, poi hanno deciso di entrare in azione.

Al termine della perquisizione sono spuntati un etto e mezzo di marijuana e 90 euro. Sequestrato anche il cellulare, dove secondo gli investigatori ci sarebbero i contatti dei clienti e dei fornitori.