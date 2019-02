Si fuma uno spinello davanti ai carabinieri, in casa 1.800 euro di cocaina: arrestato

Prima la lite furibonda con la compagna, tanto che i vicini allarmati avevano chiamato i carabinieri. Poi uno spinello. E proprio mentre stava fumando marijuana sono arrivati i carabinieri. L'epilogo? Le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel pomeriggio di mercoledì 20 febbraio a Roncello, nei guai un uomo di 43 anni, incensurato e disoccupato.

Tutto è accaduto intorno alle 15, come riferito dai carabinieri della compagnia di Vimercate: i militari del nucleo radiomobile erano intervenuti per sedare una lite tra i due conviventi, litigio segnalato all'Arma da alcuni vicini. Quando si sono presentati alla porta di casa hanno sorpreso l'uomo mentre stava fumando marijuana e insospettiti hanno passato al setaccio l'abitazione. Sono saltati fuori 1.800 euro di coca (50 grammi), qualche grammo di hashish e 150 euro. Contanti che gli investigatori ritengono essere "provento dell'attività di spaccio". Non solo: sono stati trovati 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 43enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza e nella giornata di giovedì è stato giudicato per direttissima: il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudizaria.