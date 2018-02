Monza, sorpreso al parchetto con poco meno di mille euro di marijuana: 28enne nei guai

Aveva addosso poco meno di mille euro di "erba", è stato segnalato come consumatore di sostanze stupefacenti. È successo in via Azzone Visconti a Monza nella giornata di venerdì 2 febbraio, nei guai un nigeriano di 29 anni residente a Cremeno.

L'uomo, titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, è stato sorpreso dai poliziotti della squadra volante del commissariato di Monza vicino al parchetto. Durante la perquisizione è stata trovata la droga e per il 29enne è scattata una segnalazione in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.