Migliaia di mascherine da donare confezionate in un weekend dai volontari

Tre chilometri di tessuto specifico donati da un'azienda del Veneto, milleduecento metri di elastici messi a disposizione da una ditta di Concorezzo, tanta forza di volontà e il cuore grande di decine e decine di volontari. A Monza, ai tempi del coronavirus, accadono anche piccoli miracoli.

A rendere possibile questo sono stati i volontari dell'associazione Monza Soccorso Protezione Civile che insieme al presidente Luca Villa hanno trasformato la sede in una "fabbrica" di mascherine. Donne e uomini, volontari, che non si sono arresi all'avanzata del contagio e che di fronte alla mancanza di dispositivi di protezione hanno scelto di inventarle e crearle. Grazie a una splendida rete di solidarietà che ha unito, in un abbraccio virtuale, territori, realtà e vite diverse per dare un contributo.

Le mascherine verranno poi donate alle associazioni e agli enti che ne faranno richiesta. In un solo weekend i volontari sono riusciti ad assembrarne circa seimila e nei i prossimi giorni potrebbero arrivare altri diciottomila metri di tessuto che potrebbero essere sufficienti a confezionare altre trentamila mascherine.

"Grazie alle ditte che ci hanno fornito il materiale - ha spiegato il presidente di Monza Soccorso Luca Villa e ideatore dell'iniziativa - ma soprattutto alla buona volontà di tutte queste persone che stanno lavorando".

Parte delle mascherine sono già state distribuite alla Croce Rossa di Villasanta, alla Croce Rossa di Mariano Comense e alla Cri di Desio. L'iniziativa inoltre ha coinvolto insieme ai volontari di Monza Soccorso Protezione Cvile anche la Protezione Civile Campo Volo di Cogliate, il Gruppo Comunale di Varedo, la Protezione civile di Lissone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Immagini Daniele Bennati)