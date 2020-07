Movida, controlli della polizia locale a Monza: scatta anche una multa da 6mila euro

Non si fermano i controlli serali e notturni della polizia locale di Monza. Nella serata di sabato e nella notte di domenica 19 gli agenti hanno messo a segno "controlli mirati a seguito delle ultime segnalazioni di residenti nelle località della movida in zona Spalto Santa Maddalena e lamentele per aggregazioni di ragazzi in zona San Gerardo", spiegano dal comando.

Il disturbo della quiete pubblica, il mancato rispetto degli orari di chiusura dei locali e l'impossibilità a transitare nelle vie limitrofe alla movida a causa delle soste selvagge degli clienti dei locali, sono stati l'obiettivo dei controlli dei sei agenti, coordinati da un ufficiale, che hanno protratto il normale servizio fino alle luci dell'alba.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bilancio finale è di sette violazioni al regolamento di polizia urbana per consumo di alcool in strada, due violazioni all'ordinanza per la chiusura dei locali alle 2 del mattino, oltre a una multa da 6.600 euro a un negoziante per aver venduto alcolici dopo la mezzanotte. Numerose, inoltre, le multe staccate per sosta selvaggia, ma non solo: gli agenti hanno sanzionato anche tre conducenti intenti a contrattare con prostitute causando intralcio alla circolazione.