Meda, ruba vodka e birra al Carrefour, denunciato un ragazzino di 17 anni

Era riuscito a uscire dal centro commerciale Carrefour di piazza Indipendenza a Meda portandosi via una bottiglia di birra, una di vodka e alcuni generi alimentari. Ma è stato raggiunto dalle guardie di sicurezza e poi dai carabinieri. Quando gli hanno chiesto di mostrare lo scontrino il giovane — un ragazzo marocchino di 17 anni, incensurato — non ha saputo cosa fare. L'epilogo? Una denuncia per furto.