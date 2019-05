Va al seggio a votare e resta bloccata in ascensore: disavventura per una pensionata

E’ rimasta imprigionata dentro un ascensore della scuola media Traversi, dove era andata a votare. La disavventura è capitata domenica pomeriggio a un’elettrice di 78 anni.

Verso le 14 la donna si è presentata al seggio e ha utilizzato l’ascensore. Per un malfunzionamento, le porte non si sono aperte e l’anziana è rimasta bloccata all’interno.

Per liberarla, è stato necessario l’arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco di Seregno. E’ arrivata anche un’ambulanza, ma per fortuna non è stata necessaria: la 78enne è rimasta prigioniera solo per pochi minuti. Tanto spavento, ma nessuna conseguenza seria.