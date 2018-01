Meda, schiacciato da un albero nel circolo di Tiro a Segno: morto 62enne

Un uomo di 62 anni ha perso la vita a Meda, schiacciato da un albero. L'allarme lunedì mattina è scattato intorno alle 11 quando alla centrale operativa del 118 è giunta una chiamata per attivare i soccorsi.

In via Conte Ugo di Carpegna, presso il Circolo con tiro a segno, l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco da Seregno e la polizia locale di Meda.

Purtroppo per il 62enne, schiacciato da un albero, non c'è stato nulla da fare. A Meda sono intervenuti l'automedica di Desio e un mezzo di soccorso di base. Ancora ignota al momento la dinamica del drammatico episodio. L'uomo, secondo le prime informazioni apprese risulta essere un socio del circolo, italiano, residente a Milano, con incarichi manutentivi. Non è escluso al momento che possa essersi trattato di un tragico incidente sul lavoro. Nel circolo di Tiro a Segno sono intervenuti anche i tecnici dell'Ats.

Seguiranno aggiornamenti.