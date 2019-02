Gettata a terra e derubata da un ladro in centro, ferita anziana di 81 anni

Una anziana di 81 anni è stata scippata nella mattinata di mercoledì 6 febbraio in via Vigoni a Meda. La donna si stava recando la spesa a piedi quando sarebbe stata avvicinata da un malvivente, descritto come giovane, che l'avrebbe strattonata e fatta cadere a terra per sfilarle la borsa.



L'anziana, ferita alle ginocchia e alle mani, si è recata verso un bar della zona dove ha ricevuto le prime cure. Successivamente sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza in codice giallo, ma l'anziana dopo essere stata medicata ha rifiutato di essere accompagnata al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sul fatto.