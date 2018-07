L'inquilino non vuole lasciare l'appartamento: litigano e arrivano i carabinieri

Il contratto d’affitto? Consisteva in un accordo stipulato con una manciata di sms. E così, tra inquilino e proprietario, sono iniziate le incomprensioni. Finite con una sfuriata e l’arrivo di polizia locale e carabinieri.

La vivace discussione è iniziata mercoledì pomeriggio. Da una parte il proprietario, un egiziano, dall'altra un cittadino italiano. Deciso a convincere l’inquilino a lasciare l’appartamento, si è presentato con alcuni connazionali.

E quando l’italiano si è barricato in casa, lui ha iniziato a sbattere con forza sulla porta. Urlando che doveva andarsene. Dall’altra parte, l’italiano insisteva nel dire che non era un abusivo ma, anzi, era in possesso pure delle chiavi di casa. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di sbrogliare l’intricata matassa di liti e incomprensioni. Per il momento non è stato preso nessun provvedimento.