In casa droga, medicinali e anabolizzanti: nei guai un 44enne a Lissone

Medicinali a base di testosterone, axondrolone, composti a base di anabolizzanti, cardioaspirina e droga. Questo hanno trovato i carabinieri di Lissone nell'abitazione di un 44enne del posto.

La perquisizione, effettuata in collaborazione con il nucleo cinofilo di Casatenovo, è scattata nell'ambito di alcuni accertamenti scaturiti da una pregressa attività di indagine che vede coinvolto il 44enne con l'accusa di estorsione. Oltre alla droga, illecitamente detenuta, il possesso dei medicinali che il 44enne custodiva in casa non era giustificato da alcuna patologia.

Sono in corso le indagini dei militari per accertare l'esatta responsabilità dell'uomo che avrebbe utilizzato le sostanze per confezionare "bombe" per atleti, body builder e culturisti frequentatori delle palestre e dei body center di cui lo stesso era assiduo cliente.

Indagini in corso.