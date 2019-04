Chiede un’informazione poi gli strappa via il rolex da 40mila euro: ladra arrestata

Ha avvicinato un uomo di 76 anni che aveva appena parcheggiato la sua auto vicino a un negozio, lungo la strada provinciale 13 a Melzo, nel Milanese. Poi gli ha chiesto un’informazione, una banale scusa per distrarlo e strappargli via dal polso un rolex Daytona del valore di 40mila euro.

La ladra però è stata arrestata: si tratta di una 34enne di origine romena, senza fissa dimora, finita in manette per rapina in concorso e lesioni personali. La 34enne non ha agito da sola. Mentre la donna distraeva l’anziano infatti una complice, da dietro, ha bloccato l’uomo permettendo alla ladra di strappargli dal polso l’orologio. La vittima, a causa del violento urto, è caduta a terra. Le due malviventi però non avevano fatto i conti con la reazione del 76enne che non si è lasciato intimidire: il pensionato infatti si è rialzato e ha bloccato la ladra. Aiutato da alcuni passanti il 76enne è riuscito a fermare la donna e chiamare i carabinieri che sono accorsi sul posto e hanno arrestato la 34enne.

La complice invece è riuscita a scappare via, portando con sé la refurtiva e salendo su un’auto condotta da un uomo. In corso le indagini per risalire ai due malviventi fuggiti via.