Sospetta meningite, bimba di Giussano ricoverata in gravissime condizioni al Buzzi

Una bimba di Giussano è ricoverata da domenica al Buzzi di Milano a causa di una sospetta meningite. La piccola, che frequenta la quinta elementare della scuola Carlo Porta di via Alessandria, si è sentita male nella giornata di domenica 21 ottobre ed è stata ricoverata in gravi condizioni.

Per il momento non ci sono informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute, né è stato accertato che si tratti di meningite. Il primo cittadino di Giussano, Matteo Riva, ha annunciato un incontro informativo aperto a tutti: "Alle ore 14:30, presso l’Aula Magna della scuola Gabrio Piola, in Via Massimo d’Azeglio n. 41, i medici competenti dell’ATS terranno un incontro informativo per i genitori della scuola Carlo Porta".

Per il momento non è scattata alcuna profilassi: "Eventuali provvedimenti conseguenti saranno comunicati dalla stessa Agenzia durante l’incontro", precisa il municipio.