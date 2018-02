Ragazzino di 15 anni sorpreso con 7 dosi di metadone e una pistola giocattolo: denunciato

In tasca nascondeva 7 dosi di metadone cloridrato e a casa sua nascondeva una pistola giocattolo senza tappo rosso. Per lui è scattata una denuncia. È successo nella giornata di venerdì 16 febbraio a Monza, nei guai un ragazzo italiano di 15 anni.

I poliziotti del commissariato di Monza, come riportato in una nota, lo hanno fermato in piazza Castello a ridosso binario 7. Durante la perquisizione è stata trovata la droga, mentre l'arma è stata trovata quando le forze dell'ordine hanno passato al setaccio la sua abitazione. Per lui è scattata una denuncia al tribunale dei minori di Milano.