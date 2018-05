Verso il prolungamento del metrò: indagini geognostiche e ambientali sul tracciato

Al via a Monza le indagini geognostiche e ambientali sul tracciato del prolungamento della metropolitana in città. Nel capoluogo brianzolo non si parla più soltanto di metrò: prenderanno il via nei prossimi giorni infatti le attività di indagine preliminari in vista della progettazione del prolungamento della M5 da Cinisello al capoluogo della Brianza.

I risultati delle analisi sui terreni costituiranno elementi utili per proseguire il progetto di fattibilità tecnico-economica attualmente in corso. L’ufficio tecnico comunale sta autorizzando l’avvio dei sondaggi geognostici, che saranno realizzati in corrispondenza delle future opere principali del prolungamento stesso.

I prelievi verranno effettuati all’incrocio tra via Marsala e Via Goldoni, in Corso Milano, in Piazza Trento e Trieste nell’area asfaltata, in Villa Reale – pista ciclopedonale a ridosso ingresso Serrone Nord e nel Parcheggio dell'Ospedale San Gerardo. Per effettuare i sondaggi, eseguiti per conto della società MM incaricata della progettazione, saranno in vigore parziali restringimenti di carreggiata con recinzioni mobili e segnaletica di cantiere.

“Mentre ci portiamo avanti con la progettazione resta ancora da risolvere il nodo delle risorse. Mi unisco al pressing avviato dal Governatore Attilio Fontana e dal Sindaco Giuseppe Sala per sollecitare Roma: è necessario reperire al più presto il finanziamento che ci consenta di rispettare il cronoprogramma che abbiamo già condiviso, per passare davvero dalla carta al cantiere nel 2021: il bisogno di mobilità delle nostre città non può aspettare oltre” ha detto il sindaco della città di Monza Dario Allevi.