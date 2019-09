Metropolitana fino a Monza, un passo avanti verso la futura M5: Cinisello approva il finanziamento

Un altro importante passo avanti verso il futuro della M5 fino a Monza. Anche il comune di Cinisello Balsamo, con la votazione in consiglio comunale, ha approvato il finanziamento e la realizzazione del prolungamento della M5.

Dopo l'approvazione in giunta comunale, a fine luglio, della delibera di cofinanziamento per il prolungamento della metropolitana da Milano-Bignami a Monza, nella giornata di il Consiglio comunale, convocato in sessione straordinaria, ha approvato il documento che porterà la linea Lilla a Cinisello Balsamo. Adesso, dopo questo passaggio, sarà possibile sottoscrivere l'accordo con il Governo che sancirà ufficialmente lo stanziamento dei 900 milioni di euro votato lo scorso dicembre dal Parlamento.

“Il comune di Cinisello Balsamo ha giocato un ruolo da protagonista nell’aver ottenuto la copertura economica condivisa della modifica di tracciato – dichiara il Sindaco Giacomo Ghilardi. Fin da subito ci siamo messi al lavoro per rivedere il percorso della metropolitana e, attraverso la sottoscrizione del Protocollo d’intesa del 19 dicembre 2018, abbiamo portato una fermata nel cuore di Balsamo, un punto strategico per la città e a reale servizio della cittadinanza”

La metropolitana fino a Monza: le fermate in città

La metropolitana M5 a Milano è in esercizio dal 2015 e si estende da San Siro a Bignami. Il prolungamento interesserà un tracciato di 12,8 chilometri e dall'attuale capolinea M5 di Bignami si estenderà per altre undici nuove fermate, di cui quattro nel territorio di Cinisello Balsamo e sette a Monza. Nel capoluogo brianzolo la M5 dopo la stazione ferroviaria e piazza Trento e Trieste toccherà anche l’Ospedale San Gerardo, la Villa Reale e il Parco, l’Autodromo e il Polo Istituzionale al capolinea.