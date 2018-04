"La metropolitana a Monza è una beffa: bisogna cambiare il nome", lettera al sindaco

Non sorgerà sul territorio di Monza e non dovrebbe quindi presentare il nome del capoluogo brianzolo nella denominazione. Questa, in sintesi, la posizione espressa dall'Associazione HQ Monza che, in una lettera indirizzata al sindaco Dario Allevi, ha chiesto che venga modificata l'indicazione toponomastica relativa alla fermata della metropolitana Monza-Bettola che si troverà sul territorio di Cinisello Balsamo, sebbene alle porte della nostra città.

"Alla stazione "Bettola" della M1 (ed in futuro anche della M5), nella documentazione disponibile presso vari Enti pubblici, così come negli allegati infrastrutture DEF a partire dall'anno 2011, viene ripetutamente attribuita la denominazione "Monza-Bettola", mentre nella D.G.R. VIII/6872 del 19/03/2008 della Regione Lombardia questa stazione è indicata come "Cinisello-Monza" si legge nella lettera.

"Lei sa, signor Sindaco, che tale infrastruttura è ben lontana da Monza, interamente posta su territorio del Comune di Cinisello Balsamo. I nuclei abitati più vicini appartenenti al Comune di Monza distano circa 700 metri, tra l'altro con una separazione fisica netta, data a Nord dalla Tangenziale A52, e ad est dalla linea ferroviaria Milano-Chiasso. Sottolineiamo alla sua attenzione, sig. Sindaco, che non esiste, sulla rete metropolitana di Milano, nessun'altra stazione che abbia una denominazione diversa da quella topograficamente corretta".

La richiesta dell'associazione quindi è quella di tentare di modificare la denominazione e cambiarla in "Cinisello-Bettola", "onde evitare un falso topografico nonchè una indicazione ai cittadini e potenziali passeggeri che appaia inesatta e fuorviante". Di fronte alla richiesta di spiegazioni rivolta a Regione Lombardia e al Comune di Milano, tramite una specifica istanza, all'associazione è stato risposto che "l'utilizzo dei toponimo Monza sarebbe giustificato dal fatto che all'interno del territorio di questo Comune ricade buona parte dell'asta di manovra dei convogli”.

"Stiamo parlando di un tratto di binari con funzione meramente tecnica che certamente non interessa gli utenti. Oltre che ad eliminare un falso fuorviante, le chiediamo di impegnarsi per evitare quella che suonerebbe anche come una vera e propria beffa per i monzesi, perchè la metropolitana che arriva a Bettola con Monza proprio non ha niente a che vedere" si legge nella lettera indirizzata al sindaco.