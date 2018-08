Disastro di Genova, una delle vittime era milanese: muore Angela Zerilli

C'è anche la milanese Angela Zerilli tra le 39 persone che hanno perso la vita a causa del crollo del Ponte Morandi a Genova il 14 agosto. La donna, una 58enne di Corsico che lavorava in Regione Lombardia come funzionario, stava andando in vacanza in Liguria.

"Corsico si stringe nel dolore! Anche la nostra città piange una delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova", ha scritto attraverso un post su Facebook il sindaco della cittadina, Filippo Errante, "tutta la nostra comunità si stringe al dolore della sua famiglia". Diversi i commenti commossi dei corsichesi, che hanno salutato Angela ricordandola come una persona "sempre sorridente" e hanno fatto le condoglianze ai suoi familiari.