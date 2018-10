Sicurezza, a Monza arriveranno 15 militari

Quindici militari in più nella provincia di Monza e Brianza. È stato deciso dal Viminale, dopo la richiesta del prefetto e degli amministratori locali. "Non vogliamo abbassare la guardia sul fronte della sicurezza", ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che pochi giorni fa ha confermato l'arrivo di 279 poliziotti in più in Lombardia. "La nostra intenzione è assumere nel più breve tempo possibile circa 8mila Forze dell'Ordine in più", ha concluso Salvini.

Soddisfatto l'assessore alla sicurezza di Monza: "Un risultato importantissimo, reso possibile solo grazie al grande lavoro dei nostri parlamentari e alla volontà di Matteo Salvini! Ancora una volta Matteo dimostra la netta differenza con il passato e con i suoi predecessori, che mai avevano ascoltato le nostre richieste!".