Minaccia di morte i vicini di casa perché non raccolgono le feci del cane

“Ti ammazzo, hai finito di mangiare il pane in questo cortile”.

Parole pesanti, che un 66enne ha indirizzato a una coppia che viveva nell’appartamento di fianco - 31 anni lui e 43 lei – colpevoli a suo dire di non raccogliere le feci del cane dal marciapiede. Il diverbio tra il pensionato e i due vicini di casa è accaduto domenica sera in una vecchia corte in via San Sebastiano, a Nova Milanese. Il pensionato ha lasciato un biglietto sul parabrezza dell’auto dei due fidanzati, in cui scriveva di non lasciare escrementi di animali sulla strada.

Non contento, quando li ha incontrati ha aggiunto: “Avete letto il cartello”? La donna si è limitata a replicare che provvedeva sempre a rimuovere le deiezioni del suo cane. Per tutta risposta, il pensionato è tornato armato di mazza, minacciando di usarlo contro i due. Sono arrivati i carabinieri e hanno denunciato il 66enne per minacce aggravate.