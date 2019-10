Esce dal carcere e torna a minacciare la ex compagna: arrestato a Monza

Minacce, maltrattamenti e violenze nei confronti della ex compagna e della sua famiglia. Per questo motivo, dopo aver fatto vivere un "incubo" a occhi aperti alla donna, P.C., un uomo di 45 anni, domiciliato a Monza, a inizio anno era finito in carcere. Dopo un periodo di detenzione però l'uomo era riuscito a ottenere la possibilità di scontare il resto della pena ai domiciliari.

Appena uscito dal carcere il 45enne ha ricominciato a opprimere l'ex convivente con minacce rivolte a lei e anche ai suoi familiari. Più volte l'uomo ha violato le restrizioni imposte dalla misura detentiva per uscire di casa e molestare la donna che nei giorni scorsi ha denunciato alla polizia di Stato i maltrattamenti facendo scattare il "codice rosso". Grazie alla nuova procedura gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza hanno rintracciato il 45enne che è finito nuovamente in carcere.

L'uomo, probabilmente consapevole delle conseguenze delle sue azioni, da qualche tempo di era reso irreperibile e aveva trovato rifugio a casa di un conoscente a Monza. Proprio qui è stato raggiunto e arrestato.