"Mi hai distrutto il matrimonio" e lancia un coltello contro la finestra di una ragazza

E' evaso dai domiciliari, che stava scontando a casa dei genitori, a Concorezzo, e si è presentato sotto casa di una giovane a Monza, in zona San Rocco. Da sotto la finestra del suo balcone ha lanciato verso la ragazza un coltello che ha mancato l'obiettivo. Poi è scappato via mentre arrivava la polizia.

Agli agenti della Questura di Monza la giovane ha raccontato di essere stata minacciata dal 49enne che la accusava di aver messo fine al suo matrimonio per aver rivelato alla moglie voci - a suo dire infondate - circa una relazione che l'uomo avrebbe intrattenuto con una ragazza che conoscevano entrambi poco più che ventenne.

L'aggressore è stato così identificato e i poliziotti hanno scoperto che l'uomo era sottoposto al regime degli arresti domiciliari dopo un periodo di detenzione a Rimini per aggressione e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. E che proprio ai domiciliari si sarebbe dovuto trovare in quel momento. Per lui è stato disposto l'aggravamento della misura ed è tornato in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella stessa mattinata i poliziotti lo hanno raggiunto a casa della moglie che vive in un appartamento che si trova nello stesso complesso condominiale della vittima.