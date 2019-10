"Vediamoci un'ultima volta", poi va armato all'appuntamento con la ex: uomo arrestato

Era arrivata in Italia un anno e mezzo fa avendo lui come unico appiglio, unico punto di riferimento. Così avevano subito iniziato una relazione, che però per lei è presto diventata un incubo fatto di botte, minacce e violenze. Un inferno praticamente quotidiano dal quale, per fortuna, l'hanno liberata i carabinieri, che hanno fermato quel fidanzato trasformatosi in un aguzzino.

Un uomo di trentaquattro anni, un cittadino brasiliano con precedenti, è stato arrestato domenica mattina dai militari della compagnia di Sesto San Giovanni con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex, una 47enne - anche lei brasiliana - che vive nel Milanese da marzo 2018, quando aveva deciso di trasferirsi dal 34enne, figlio di un'amica di famiglia in Sudamerica.

La domenica mattina in caserma

Proprio domenica mattina, la vittima - ormai esausta - si è presentata dai carabinieri di Bresso, dove ha spiegato quello che da mesi stava sopportando.

La donna ha raccontato del suo arrivo in Italia, di quelle aggressioni subite in passato - tanto che a settembre 2019 lui era già stato arrestato - e di quell'ultima lite di due giorni prima, quando lui l'aveva inseguita fino a casa per scoprire dove abitava adesso.

Quel giorno, infatti, i carabinieri - guidati dal maggiore Saverio Sica - avevano messo la donna in una comunità protetta e avevano iniziato a raccogliere elementi utili per incastrare lo stalker. Uno stalker che, invece, non si è arreso. Anzi.

"Metto le tue foto su Facebook"

Da quel momento, infatti, il 34enne ha iniziato a ricattare la vittima dicendole che avrebbe messo sue foto hot sui social se non gli avesse concesso un ultimo appuntamento, qualche ultimo minuto insieme.

Così, la donna e i carabinieri hanno finto di voler concedere quell'appuntamento all'uomo e hanno fissato un incontro fuori dalla metro a Sesto Rondò. Lì, lo stalker si è presentato con un coltello con una lama di sette centimetri in tasca, ma ha trovato i militari che lo hanno bloccato e arrestato.

Foto - Il coltello che aveva l'uomo