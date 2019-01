"L'azienda non mi paga", operaio sale su una gru e minaccia di buttarsi nel vuoto: salvato

È salito su una gru e ha minacciato di gettarsi nel vuoto se non fosse stato pagato dal suo datore di lavoro, ma è stato denunciato per procurato allarme. Attimi di tensione nella mattinata di giovedì Gerosa a Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 10.15 quando l'uomo — un cittadino egiziano di 33 anni, regolare in Italia — è salito in cima alla gru di un cantiere edile di via Gerossa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del gruppo Monza, oltre i sanitari del 118.

Dopo una breve trattativa con i militari e il titolare dell'azienda l'uomo è sceso autonomamente ed è stato denunciato per procurato allarme.