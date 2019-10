Arrestato con cocaina e hashish, 17enne scappa dalla comunità e finisce in carcere

Tredici dosi di hashish e una di cocaina. Questo quello che i carabinieri hanno trovato addosso a un ragazzino di 17 anni a Bernareggio quando a fine settembre hanno fermato per un controllo l'auto su cui il minorenne viaggiava insieme a un amico.

Le dosi di sostanza stupefacente hanno fatto scattare l'arresto e il minorenne brianzolo dopo un breve periodo al Beccaria era stato accompagnato in una comunità di Buscate dove avrebbe dovuto scontare la pena.

Qualche giorno fa si è allontanato dalla struttura ed è tornato a casa, come se niente fosse. Alla porta della sua abitazione di Bellusco però ha trovato i carabinieri che lo hanno rintracciato e arrestato. Questa volta il 17enne è stato accompagnato in carcere in esecuzione di una misura cautelare.