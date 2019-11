Ragazzino sorpreso in strada con un coltellino a Monza e denunciato

Camminava con un coltellino in tasca in strada a Monza. E per questo motivo è stato denunciato.

Nei guai nel pomeriggio di giovedì è finito un ragazzino minorenne. Il giovane, 15 anni, è stato sorpreso dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Tattitca della polizia locale del capoluogo brianzolo durante un servizio di controllo in via Arnaldo Da Brescia. Il personale in servizio ha trovato la piccola arma addosso al ragazzo per cui è scattata una denuncia.

Nell'ambito dell'attività di controllo effettuata nella giornata di giovedì è stato denunciato anche uno spacciatore di 34 anni marocchino e sono state rinvenute alcune dosi di droga, alcune delle quali sequestrate in zona Spalto Piodo e trovate all'interno di un ovetto abbandonato e nascosto in strada.