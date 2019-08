Ragazzino si allontana da casa e "sparisce" per più di tre settimane, ritrovato in stazione

E' uscito di casa e non vi ha più fatto ritorno. E, come già era successo lo scorso novembre, quando aveva fatto perdere le sue tracce per oltre due settimane, sono stati giorni di apprensione per i familiari e gli amici. Alla fine, anche questa volta, il ragazzino, 15 anni, ha fatto ritorno a casa e sta bene.

Il minorenne è stato rintracciato nella giornata di lunedì 26 agosto a Monza, nell'area della stazione ferroviaria. Del ragazzino, residente a Seregno, di origini marocchine, non si avevano più notizie dallo scorso 31 luglio da quando si era allontanato volontariamente di casa, come già accaduto svariate volte in passato.

Il quindicenne è stato individuato dalla polizia ferroviaria del capoluogo brianzolo che lo ha rintracciato in collaborazione con i carabinieri del comando di Seregno che, dopo un'attività info-investigativa, erano riusciti a localizzare la presenza del giovane nell'area. A novembre invece il ragazzino era stato rintracciato e raggiunto a Roma.