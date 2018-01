Minorenni "assaltano" per due volte lo stesso supermercato: arrestati

Si sono presentati per due volte in due giorni nello stesso supermercato per mettere le mani su snack e bevande senza pagarle. Due minorenni di nazionalità egiziana sono stati arrestati dai carabinieri nella serata del 31 dicembre per rapina a Sesto San Giovanni.

I due ragazzini hanno aggredito il titolare di un supermercato di via Matteotti e lo hanno colpito con pugni e schiaffi quando l'uomo ha tentato di opporsi all'ennesimo furto subito dai due baby malviventi.

Il titolare, un cittadino bengalese, quando ha visto tornare i due ragazzini ha provato a mandarli via ma è stato aggredito e ha dato l'allarme al 112. Grazie alla testimonianza della vittima e alle riprese delle telecamere di sorveglianza del supermercato, i carabinieri di Sesto San Giovanni hanno individuato e arrestato i ragazzini.