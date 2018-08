Prolungamento M5, scompare la fermata del Bassini, spostata quella in via Matteotti

Nella giornata di giovedì 9 agosto si è tenuto un importante incontro sul prolungamento della M5 fino a Monza e sono emerse alcune novità che riguardano anche Cinisello Balsamo, tra cui una piuttosto negativa.

L'incontro si è tenuto a Palazzo Marino tra i rappresentanti di MM, il sindaco di Milano e di Città Metropolitana Beppe Sala, l'assessore milanese ai trasporti e mobilità Marco Granelli, il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi, quello di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, la consigliera con delega alla mobilità di Città Metropolitana Siria Trezzi (ex sindaco cinisellese e ora consigliere comunale all'opposizione per il PD), più alcuni rappresentanti per le altri parti in causa (Comune di Monza e Provincia di Monza e Brianza).

La prima grossa novità, negativa per Cinisello Balsamo, emersa durante la relazione di MM sullo stato di avanzamento del progetto di fattibilità tecnico-economica è che è scomparsa la fermata prevista presso l'ospedale cittadino Bassini: una fermata giudicata strategica dall'ex amministrazione comunale di centrosinistra.

La seconda invece è che la fermata di viale Matteotti è stata spostata collocata tra l'ex Ovocoltura Valmonti e l'ex area industriale Cf Gomma, proprio nel luogo in cui il PGT (Piano di Governo del Territorio) di Cinisello Balsamo aveva pianificato un quartiere residenziale.

Ora il Comune di Cinisello Balsamo, ottenute le nuove informazioni e modifiche, dovrà fare le proprie riflessioni e dovrà esprimere in tempi brevi una propria valutazione.