Lavori alle linee ferroviarie ad agosto, modifiche per i treni e bus sostitutivi in Brianza

Lavori lungo le linee ferroviarie ad agosto. Per consentire lo svolgimento di lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Sesto San Giovanni e tra Rho e Milano Certosa a opera del gestore RFI, da domenica 4 a sabato 31 agosto la circolazione sulle linee S7 Lecco-Monza-Milano, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S11 Chiasso-Como-Milano-Rho subirà alcune variazioni. Ecco nel dettaglio, linea per linea, le modifiche in Brianza.

Linea S7 Lecco-Monza-Milano

Per lavori infrastrutturali tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Sesto San Giovanni, i treni della linea S7 Lecco-Monza-Milano circoleranno solo fra Lecco e Monza. Per spostarsi fra Monza e Milano i viaggiatori potranno utilizzare i treni delle linee S11 Chiasso-Como-Milano, Tirano-Sondrio-Milano, Paderno-Milano, Lecco-Milano via Carnate.

Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate

Per i lavori infrastrutturali tra Milano Greco Pirelli e Sesto S.Giovanni, sulla linea S9 Saronno-Seregno-Albairate sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra Seregno e Sesto S. Giovanni; i treni circoleranno fra Saronno e Seregno e fra Sesto S.Giovanni e Albairate. Nella tratta Saronno-Seregno i treni circoleranno secondo un orario speciale, che consentirà la coincidenza a Seregno con i treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano. Nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 circolerà un treno ogni 30 minuti; nel resto della giornata un treno ogni 60 minuti.

Inoltre, per lavori infrastrutturali urgenti e indifferibili a Ceriano Laghetto-Solaro, le corse fra Saronno e Seregno non effettueranno fermata nella stazione . Un servizio di bus sostitutivi collegherà la stazione di Ceriano Laghetto a Saronno Sud e viceversa.

Da Ceriano Laghetto-Solaro in direzione Saronno Sud il bus partirà al minuto .10 di ogni ora dalle ore 6.10. All’arrivo a Saronno Sud i viaggiatori potranno utilizzare:

i treni in partenza al minuto .24 in direzione Seregno

i treni in partenza al minuto .36 in direzione Saronno

Da Saronno Sud in direzione Ceriano Laghetto-Solaro il bus partirà al minuto .40 di ogni ora dalle ore 6.40. Nella tratta Sesto San Giovanni-Albairate i treni circoleranno invece secondo l’orario regolare.

Linea S11 Chiasso-Como-Milano-Rho

Per lavori infrastrutturali tra le stazioni di Rho e Milano Certosa, i treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano-Rho circoleranno solo fra Chiasso e Milano. Per raggiungere Rho e le stazioni intermedie di Milano Villapizzone, Milano Certosa, Rho Fiera i viaggiatori potranno utilizzare le corse delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Treviglio.