Monopattini elettrici, via libera anche a Monza: ecco dove si può circolare e le regole

Anche a Monza via libera ai monopattini elettrici. A deciderlo - dopo lo stop imposto lo scorso mese di settembre in attesa dell’elaborazione di un regolamento - è stata la stessa giunta, nella seduta dello scorso 7 novembre. Il documento stabilisce le aree dove la circolazione dei monopattini elettrici verrà testata e le regole della sperimentazione.

“In una città come Monza – spiega il Sindaco Dario Allevi - dove c’è un problema di traffico e di spazi limitati per pedoni e piste ciclabili, questi strumenti possono avere un ruolo importante nella mobilità. Servono, però, regole che li rendano compatibili con gli spostamenti e la sicurezza di tutti. La mobilità dovrebbe essere sempre più sostenibile e più sicura, e Monza sta andando proprio in questa direzione con l’ampliamento delle zone con il limite di velocità a 30 chilometri all’ora esteso a tutto il centro storico”.

Gli spazi per la circolazione e le regole

Il Comune di Monza ha deciso di stabilire dei paletti ben precisi, all’interno delle indicazioni fornite dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 12 luglio, sia per chi fornirà il servizio che per chi lo utilizzerà. “Abbiamo innanzitutto deciso dove potranno circolare – osserva l’Assessore alla Mobilità Federico Arena. Sicuramente su alcune piste ciclabili, ma anche all’interno delle aree pedonali, nelle Zone 30 e nelle strade con limitazione della velocità a 30 km/h”. Le aree individuate sono il centro storico, comprensivo delle zone ZTL, la maggior parte dei percorsi ciclabili e il Parco di Monza.

La sperimentazione riguarderà esclusivamente monopattini e segway non consentendo, di fatto, la circolazione di hoverboard e monowheel. Il centro storico si configura come un’unica area con limite di velocità massimo di 30 km/h. La velocità massima consentita per monopattini e segway sarà di 20 km/h, ad esclusione di alcune strade dove, vista la presenza di numerose attività commerciali e servizi, e quindi la presenza di pedoni, è fissato un limite di velocità di 6 km/h. Sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e sui percorsi asfaltati all’interno del Parco di Monza, monopattini e segway, potranno invece raggiungere la velocità massima di 20 km/h. Tutti i mezzi dovranno essere dotati di regolatore di velocità opportunamente configurati in funzione dei limiti di velocità previsti nelle varie zone.

Monopattini e segway potranno essere parcheggiati solo ed esclusivamente negli appositi stalli di sosta che saranno individuati dall’Amministrazione Comunale. Ciò per evitare che possano essere lasciati disordinatamente ovunque, ostacolando così il passaggio dei pedoni sui marciapiedi e delle auto in strada. “È opportuno – precisa l’Assessore - che anche le società che offrono il servizio si facciano carico di questo aspetto”. L’atto di Giunta prevede un’attenzione speciale alla segnaletica. La sperimentazione, della durata di un anno, infatti, entrerà in funzione dopo la predisposizione degli appositi cartelli stradali che delimiteranno le aree in cui potranno circolare monopattini e segway.

“Siamo convinti che si debba percorrere sempre di più la strada della “sharing mobility” – spiega Federico Arena – È una scelta concreta per fermare lo spreco di risorse economiche e naturali, ecco perché nelle prossime settimane individueremo attraverso un bando due operatori che sul territorio potranno fornire un servizio di noleggio di monopattini e segway”. Proprio in questa direzione va anche la decisione di aprire una quattordicesima stazione di bike sharing che sarà operativa nelle prossime settimane in zona Synlab CAM e l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche in città.