Famiglia intossicata da monossido di carbonio a Cassina de' Pecchi

Una famiglia intossicata dal monossido di carbonio e tanta paura per quattro bambini domenica sera a Cassina de' Pecchi.

È successo nella serata di domenica 14 gennaio in un'abitazione di via Cardinal Ferrari, comune dell'hinterland di Milano alle porte della Brianza. L'allarme è scattato dopo le 19. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e due automediche del 118.

Il personale sanitario ha soccorso la famiglia e sottoposto i membri all'ossigenoterapia prima di accompagnarli in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda per un eventuale trattamento in camera iperbarica: le loro condizioni non risultano però gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autompompa e il nucleo Nbcr.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri del comando provinciale di Milano la causa dell'intossicazione sarebbe legata al malfunzionamento di uno scaldagagno