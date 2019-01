Perdita di monossido di carbonio in un'abitazione di Seregno: grave una donna

Una donna di 61 anni costretta al ricovero in ospedale. Un'abitazione evacuata. E vigili del fuoco e ambulanze sul posto per controllare che la situazione non precipitasse. Attimi di paura nella giornata di martedì 8 gennaio in via Enrico De Nicola a Seregno, teatro di una perdita di monossido di carbonio.

Tutto è accaduto intorno alle 12,15 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La donna è stata tratta in salvo e accompagnata d'urgenza prima al pronto soccorso dell'ospedale di Desio, poi al San Gerardo di Monza dove è stata trasferita nella camera iperbarica. Secondo quanto trapelato pare avesse una percentuale di monossido del 36%. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Desio che hanno sigillato la perdita che pare essere stata causata da una caldaia difettosa.

Monossido, cinque persone intossicate a Barlassina

Sempre nella serata di martedì 8 gennaio cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in via Gattinoni a Barlassina. L'allarme è scattato intorno alle 22 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Fortunatamente in questo caso non ci sono state gravi conseguenze: sono stati tutti accompagnati al pronto soccorso degli ospedali di Desio e Niguarda in codice giallo.