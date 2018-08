Nasconde un coltello e un proiettile in tasca: beccato mentre attraversa i binari in stazione

Aveva in tasca un proiettile, un coltellino svizzero e dell'hashish. Ha cercato di attraversare i binari della stazione ferroviaria di Monza e per lui è scattata una denuncia. È successo nel pomeriggio di giovedì 30 agosto, nei guai un cittadino bulgaro di 27 anni, denunciato per reati di porto abusivo di armi e detenzione abusiva di armi.

Tutto è accaduto nel pomeriggio, come riportato in un comunicato della Polfer. Gli agenti lo hanno visto mentre attraversava i binari e lo hanno fermato; davanti a loro si è giustificato dicendo di dover prendere un treno per Lecco, ma con sé non aveva né il biglietto né il denaro per acquistarlo.

È stato accompagnato in ufficio dove, in seguito agli accertamenti, sono emersi i suoi precedenti. È quindi scattata la perquisizione durante la quale è saltato fuori un proiettile calibro 7.65, un coltellino svizzero e una modica quantità di hashish. E per il 27enne è scattata una denuncia.