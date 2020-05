Si presenta sotto casa della ex di notte: 48enne arrestato a Monza

La loro relazione era finita ormai da sei anni ma l'uomo non si era rassegnato alla separazione. E così aveva cercato di contattare ancora la ex fidanzata e di vederla. L'ultima volta l'altra notte quando si è presentato sotto casa della donna, 46 anni, a Monza, nel tentativo di mettersi insistentemente in contatto con lei.

Sul posto sono arrivate le volanti della Questura di Monza insieme ai carabinieri che hanno fatto scattare le manette per l'uomo, 48 anni, con l'accusa di atti persecutori. Per il 48enne è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.