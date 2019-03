Tragedia in Brianza, chef ucciso da un malore: morto Moreno Nesi, aveva solo 58 anni

È morto a causa di un malore nella giornata di mercoledì Moreno Nesi, celebre chef del ristorante "Ozio e vizio" di Senago e residente a Concorezzo. L'uomo — che è stato segretario dell'associazione cuochi di Milano e provincia, oltre che consigliere Uclo (Unione cuochi regione Lombardia) — è spirato in seguito a un malore a soli 58 anni.

Ciao papà… ti voglio ricordare così, in mezzo alle pentole nel tuo mondo, quel mondo che tanto amavi e che fino all’ultimo ti ha accompagnato. Vestito con il cappello, la giacca e con il tuo nome stampato a sinistra sul cuore, fiero di portare gli stemmi dell’associazione che tanto rappresentavi – ha scritto il figlio Federico su Facebook -. Ora puoi cucinare con Gualtiero Marchesi, un tuo mito, chissà che piatti che create insieme, chissà che risotti! Ti voglio salutare così, perché sono sicuro che il miglior modo per rappresentare la tua persona sia la foto che ho pubblicato e porterò come ricordo indelebile per la mia strada. Ti voglio bene! Buon viaggio papà.

L’associazione Cuochi di Milano e Provincia ti deve moltissimo. Sei stato sempre presente, sempre attivo, sempre protagonista, hai partecipato e lottato, per il bene di tutti i tuoi colleghi, per tener sempre attiva l’associazione Cuochi di Milano e Provincia. Uomo di riferimento per tutti.

Hai saputo portare sempre con te, la determinazione, l’orgoglio, la passione, ma soprattutto l’amore della divisa che indossi. La tua scomparsa lascia un grande vuoto nella cucina e nelle persone che ti conoscono. Non sei solo uno chef, sei un uomo capace di trasmettere alle giovani generazioni l’ arte della cucina, una qualita' molto rara in una professione naturalmente individualista. Molti giovani cuochi che hanno seguito il tuo insegnamento, oggi sono protagonisti della cucina italiana, sono il frutto della generosita' e della saggezza che hai saputo trasmettere. Grazie Chef