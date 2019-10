Aggredisce fotografo che lo immortala con la fidanzata in strada: Morgan denunciato

Alcune fotografie "rubate" in strada, la discussione che si anima e i toni si accendono. Poi il tentativo di estorsione e l'aggressione. Protagonista dell'episodio nella notte di giovedì è stato il cantante monzese Morgan, già al centro delle cronache per la vicenda dello sfratto dalla sua casa di via Adamello, che è stato denunciato.

Lite tra Morgan e un paparazzo a Milano

L'artista, al secolo Marco Castoldi, secondo quanto ricostruito dalla Questura di via Fatebenefratelli, è stato pizzicato da un fotografo di 29 anni a Milano, intorno alla una e un quarto mentre era in corso Garibaldi in compagnia di una ragazza di trent'anni. Morgan però non ha gradito gli scatti e se l'è presa con il fotografo che, secondo quanto raccontato dalla coppia agli agenti, avrebbe detto loro che quelle istantanee, se vendute ai giornali, gli sarebbero fruttate 15mila euro di guadagno. Così ha proposto direttamente ai due di acquistarle, senza specificare però la cifra.

L'aggressione e la denuncia

Gli animi si sono scaldati, i toni accesi e in corso Garibaldi sono arrivati anche i poliziotti della Questura di Milano. Secondo quanto ricostruito da via Fatebenefratelli, Morgan avrebbe aggredito il fotografo strappandogli anche la camicia: il giovane avrebbe rimediato qualche ferita rifiutando però il ricovero in ospedale.

Entrambi sono stati denunciati: il paparazzo è stato indagato per tentata estorsione mentre per Morgan è scattata una denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.