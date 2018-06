Cade il coltello mentre taglia la verdura e si conficca nel piede: donna muore dissanguata

E’ morta a 98 anni per un banale incidente domestico. L’infortunio è avvenuto giovedì alle 19 in un appartamento in via Casati, nel centro storico di Muggiò.

La pensionata stava tagliando la verdura e il coltello da cucina è caduto, andando a conficcarsi in un piede della donna. Subito dalla profonda ferita ha iniziato a fuoriuscire molto sangue. Nonostante il tempestivo soccorso della badante e poi del figlio, e l’arrivo dei medici del 118, non è stato possibile fermare l’emorragia.

Pochi minuti dopo, la 98enne è morta per dissanguamento. Sono intervenuti i carabinieri di Desio, che hanno accertato la natura accidentale dell’incidente.