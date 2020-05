Monza, è morta Rossana Lorenzini, la mamma di Pippo Civati

Instancabile attivista e per anni anima del Circolo 1 del Partito Democratico di Monza fin dal giorno della sua formazione. Quello stesso circolo che, commosso, ha dato notizia della sua scomparsa.

Rossana Lorenzini, la mamma di Pippo Civati, è morta all'età di 74 anni. Malata da tempo, è venuta a mancare lunedì 25 maggio.

"Per tanti anni è stata non solo un’iscritta ma anche una componente significativa del coordinamento del nostro Circolo, fin dalla sua formazione. Instancabile attivista di tante iniziative di valore nelle quali credeva, insieme a tutti noi. Gazebo, banchetti, volantinaggi, raccolte firme, pulizie di primavera e tanto altro ancora. Tutte le iniziative promosse dal Circolo avevano Rossana in prima linea. Sempre disponibile e propositiva, in spirito di servizio e di solidarietà verso gli altri, in particolare di chi era più in difficoltà" la ricordano dal Circolo Pd.

Nel 2015 poi l'annuncio delle "dimissioni" e il sostegno al figlio Pippo con l'avventura politica di "Possibile". "Ricordiamo con vividezza quella sera d’inverno quando Rossana, con grande senso delle istituzioni democratiche e di rispetto per ciascuno di noi, venne al Circolo per presentare di persona le sue dimissioni. Ci disse che la scelta non era presa a cuor leggero e, tra qualche lacrima di emozione e passione, aggiunse “adesso dopo tanti anni non ho più una casa politica a cui appartenere”. Parole che ci commossero. Le dicemmo che, comunque, sarebbe sempre stata accolta, indipendentemente da qualsiasi “appartenenza”, ogni volta che avrebbe voluto venire ad un incontro di Circolo".

"A tutti coloro che l’hanno conosciuta e hanno avuto l’onore di condividere con Rossana un tratto di strada politica ed umana, di progetti, idee, pensieri, riflessioni, resterà un profondo ed affettuoso ricordo. Ciao Rossana" hanno scritto nel commosso addio gli amici del Circolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I funerali sono in programma mercoledì mattina alle 10.45 in Duomo: la funzione sarà riservata solo ai familiari stretti.