Addio a Matilde, "Malefica" ha spento il sorriso del piccolo angelo

Ha lottato contro la malattia, ma "Malefica" ha vinto, portandosi via per sempre il sorriso della piccola Matilde.

"Il nostro viaggio si è concluso...Malefica ha sconfitto Matilde nella vita terrena..ma..lei vivra nei nostri ricordi, tutto sommato era anche la vostra nipotina,sorellina,nipotina...la ricorderemo per il suo sorriso e per i suoi baci..non ci sono parole a tanto dolore". Con queste parole, dalla pagina Facebook dedicata alla piccola e alle iniziative solidali di ricerca per il suo male metabolico incurabile, è stato dato il triste annuncio.

Dopo essere stata ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza Matilde, due anni appena, originaria della Bergamasca, a Natale ha avuto un attacco cardiaco ed è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Bergamo dove, pochi giorni dopo, venerdi' mattina è deceduta. Tante le iniziative di solidarietà organizzate per sostenere la lotta contro il male della piccola per cui è stato anche scritto un libro.

"Mi ha insegnato cosa vuol dire amare, lottare fino alla fine...come dimenticare la piccola Hulka che col suo ditino comandava tutti. Sono orgogliosa di te, di come hai affrontato la tua sfida senza farti abbattere e col sorriso, perché io e te ci siamo stradivertite anche nel nostro lettino di ospedale, sentendo e la mamma cantando a squarciagola canzoncine nella nostra torre" si legge nel messaggio di addio della mamma.