Incidente mentre è in vacanza con i genitori in Tunisia, muore bimba di dieci anni di Villasanta

Tragedia durante una vacanza in Tunisia per una famiglia brianzola. Una bambina di dieci anni, Giulia P., è morta in seguito a un grave incidente stradale sulle strade della località turistica Hammamet nella giornata di sabato. La piccola viaggiava insieme ai genitori e al fratellino a bordo di un taxi di rientro da una escursione.

Poi lo schianto con un pulmino. Purtroppo fatale per la piccola. Secondo quanto appreso la famiglia della bimba abita a Villasanta e proprio nel comune brianzolo la piccola frequentava le scuole.