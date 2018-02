Madre e figlia trovate morte all'interno della loro casa: giallo a Ornago

I corpi senza vita di due donne, madre e figlia, sono stati trovati nel pomeriggio di sabato all'interno di un'abitazione a Ornago, nel Vimercatese. Secondo le prime informazioni divulgate dai carabinieri, dallo stato dei corpi il loro decesso risulterebbe a qualche giorno fa. Non ci sono segni visibili di ferite, ma occorrerà esaminarli con maggiore attenzione: cosa che verrà fatta probabilmente domenica. I cadaveri sono stati trasportati all'obitorio di Milano.

Nell'appartamento, situato in un condominio di via Santuario, sono accorsi i carabinieri della compagnia di Vimercate insieme ai soccorsi con un'ambulanza e un'automedica del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla. L'appartamento è risultato come fosse ripulito e sistemato, tuttavia sono state trovate tracce di sangue su alcuni abiti e su una scopa, probabilmente utilizzata per pulire.

Le due donne decedute sono madre e figlia, di 85 e 52 anni: rispettivamente Amalia Villa, vedova, e Marinella Ronco, nubile. Non uscivano spesso di casa ed entrambe condividevano l'abitazione di via Santuario, proprio in centro paese, con il fratello della madre (e zio della figlia), Paolo Villa. Proprio l'uomo, poco prima del rinvenimento dei cadaveri, è stato colto da malore (dopo avere bevuto troppo) all'interno di un bar poco distante dall'abitazione, il bar Al Sagrato di via Kennedy. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Vimercate dove attualmente è piantonato dai carabinieri. Per il momento, comunque, non è stato preso alcun provvedimento nei suoi confronti, né è stato sentito. Il pm Emma Gambardella probabilmente lo interrogherà prima di decidere.

I clienti abituali del bar hanno raccontato che, ultimamente, lo avevano notato piuttosto fiacco e trasandato. E' stato proprio per avvertire le familiari del malore dell'anziano che due clienti del bar si sono recati presso l'appartamento. Hanno suonato, non hanno ricevuto risposta e hanno provato ad aprire la porta, che era chiusa ma non a chiave. Così sono entrati e hanno scoperto i cadaveri delle due donne.