Dramma a Brugherio, trovati senza vita in casa un uomo e una donna

Due persone - un uomo e una donna - sono state trovate senza vita nella serata di venerdì 13 dicembre a Brugherio, in un'abitazione di via Maestri del Lavoro in zona San Damiano alle porte di Monza.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica e i carabinieri della compagnia di Monza. Purtroppo per la coppia - 47 e 42 anni - non c'era più nulla da fare. Ad allertare i mezzi di emergenza sembra sia stata una parente che entrando in casa avrebbe fatto la drammatica scoperta, trovando i cadaveri in camera da letto.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma che hanno avviato le indagini ed effettuato i rilievi. Ancora da accertare i motivi che avrebbero portato al decesso della coppia.