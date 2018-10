Tragedia a Senago, spara al fratello gemello poi si uccide: morti Floriano e Alberto Porro

Due colpi di pistola a pochi istanti l'uno dall'altro. Due proiettili che hanno messo fine alla vita di Floriano e Alberto Porro, fratelli gemelli di 66 anni, vittime di un omicidio suicidio consumatosi nella loro abitazione di via Martinelli 5 a Senago nel tardo pomeriggio di martedì 23 ottobre. E secondo quanto trapelato — gli investigatori hanno trovato un biglietto di addio tra le mura di casa — sembra che la decisione di togliersi la vita sarebbe stata presa di comune accordo. Il motivo? Pare che Alberto soffrisse di un male incurabile in fase terminale. Dopo una vita insieme avrebbero dovuto separarsi per sempre. Troppo per loro.

La tragedia è avvenuta intorno alle 18. Floriano avrebbe sparato al fratello malato con una pistola legalmente detenuta, poi avrebbe rivolto l'arma alla propria tempia. A lanciare l'allarme è stata una vicina di casa che ha sentito gli spari: sul posto, nel loro appartamento al pianterreno, si sono fiondati i carabinieri della compagnia di Desio che hanno trovato la porta di casa aperta.

I vicini di casa li descrivono come uomini riservati ed educati ma che negli ultimi tempi avevano ridotto le loro uscite. I due avevano trascorso tutta la loro vita insieme, anche quella professionale come geometri. Non si erano mai sposati e sembra che non abbiano parenti prossimi. Sui loro corpi è stata disposta l'autopsia.