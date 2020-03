Coronavirus, i primi decessi a Monza e in Brianza

A Monza e in Brianza al momento si registrano tre decessi per coronavirus. La prima vittima brianzola risulta una donna di 83 anni, di Cavenago Brianza. La signora, che dopo aver contratto il virus era stata ricoverata in ospedale, è deceduta nella notte di sabato. Nella serata del 7 marzo il sindaco del comune brianzolo ha comunicato la notizia.

Un'altra donna, una pensionata di 76 anni, è deceduta all'ospedale San Gerardo di Monza a causa dell'infezione provocata dal Covid-19. In Brianza si è registrato anche un terzo decesso: si tratta di un uomo di 78 anni, residente a Concorezzo, che è morto nella giornata di domenica. A darne comunicazione è stato direttamente il sindaco di Concorezzo: Mauro Capitanio.

L'uomo, inizialmente ricoverato all'ospedale di Vimercate era poi stato trasferito al San Gerardo di Monza per un aggravamento delle sue condizioni di salute. "Il primo pensiero va, d’obbligo, ai suoi famigliari con cui sono in contatto e ai quali porgo, anche in modo ufficiale, le condoglianze mie e di tutti i concorezzesi. Il secondo pensiero va subito a tutti noi e alla necessità di eseguire, senza se e senza ma, tutte le indicazioni previste dal Decreto dell’8 marzo che ha imposto limitazioni particolari alla nostra Regione" ha scritto in un intervento sui social il primo cittadino del comune brianzolo.

"L’annuncio della morte del nostro concittadino ci porta necessariamente in una dimensione diversa. Ci porta a pensare che queste cose non accadono ad altri, ma possono accadere anche a un nostro parente, a un nostro vicino di casa, a un nostro amico. Questo non deve però gettarci nel panico ma ci deve portare a capire che proprio perché il problema è reale è necessario adeguarci e modificare in modo altrettanto reale i nostri comportamenti" ha fatto sapere il sindaco Capitanio.