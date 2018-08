Incidente stradale sulla Paullese: morto a soli 19 anni un altro dei feriti

È morto un altro dei feriti nel tragico incidente stradale avvenuto a Mediglia sulla statale Paullese il 7 agosto, quando un camion ha travolto i passeggeri di un'automobile e di un furgone, che erano scesi in strada per una constatazione amichevole dopo un lieve urto tra i loro veicoli. Si tratta di Matteo Huqi, un ragazzo di appena 19 anni, che si trovava ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza da quando vi era stato trasportato in codice rosso subito dopo lo schianto.

Il giovane, che prima dell'impatto si trovava a bordo del furgone insieme al fratello, è stato dichiarato clinicamente morto il 14 agosto. Il decesso - come scrive La Martesana - è legato a gravi danni riportati al cranio. Lo scorso 9 agosto era morto anche l'automobilista coinvolto nell'incidente, Marco Crini, un ragazzo di Pantigliate anche lui 19enne. Il camionista responsabile dell'incidente, un 51enne del Cremasco, è accusato di duplice omicidio stradale.