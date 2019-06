Trovato il cadavere di un uomo nell'Adda a Cornate: indagano i carabinieri

Il cadavere di un uomo di 58 anni residente a Trezzo è stato trovato nell'Adda all'altezza di Cornate nella mattinata di domenica 23 giugno.

L'allarme è scattato alle 10 quando un passante ha notato un corpo galleggiare sulle acque del fiume. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e i sanitari del 118, oltre ai carabinieri della compagnia di Vimercate. I pompieri hanno recuperato la salma nei pressi di Cornate d'Adda. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il decesso: il cadavere non aveva segni di violenza, gli investigatori non escludono che si sia trattato di un tragico incidente o un gesto volontario.