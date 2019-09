Tragedia in un'azienda a Casatenovo, operaio muore all'alba

Tragedia all'alba a Casatenovo, nella Brianza lecchese alle porte di Monza. Un uomo di 38 anni è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda che si occupa di allevamento di conigli in via Madonnina.

Il dramma si è consumato pochi minuti prima delle 7. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. Inutili i tentativi di salvare la vita all'uomo che è morto sul colpo. Insieme ai sanitari del 118, inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, sono giunti in via Madonnina anche i tecnici dell'Ats e i carabinieri che ora sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Secondo quanto trapelato al momento pare che il 38enne sia deceduto dopo essere rimasto schiacciato sotto una pressa.